新竹縣35歲朱姓男子，9月間不滿前縣警竹東分局長江建忠任內時常取締，在江建忠調宜蘭三星分局長前一天，以3萬7000元請佛祖車、白獅、蜈蚣陣，打出「一路好走」等字眼，因有貶損警察公權力之意，挑釁意味濃厚，遭新竹地檢署逮捕後，被依公然侮辱公署罪嫌起訴，新竹地方法院日前將朱男判決4個月徒刑，得易科罰金一日折算新台幣一千元。

判決書指出，江建忠任職竹東分局長期間，對竹東轄區內幫派經常活動處所，頻繁規劃勤務執行臨檢及專案掃蕩，以致朱姓男子心生不滿，朱男得知分局長異動後，竟基於公然侮辱公署犯意，找不知情的龍獅民俗技藝團、禮儀社、陣頭等，約定9月15日集合，由改裝佛祖車沿路播放佛曲，並於車頭LED燈字幕顯示「一路好走」字樣作為前導車，還有蜈蚣陣頭，並於車頭掛有「恭喜升遷」「普天同慶」等字樣匾額，行經竹東分局大門前，挑釁意味濃厚。

新竹檢警同月17日逮捕主謀朱姓男子，18日再傳喚另4人到案，訊後認為朱男涉嫌侮辱公署罪，向新竹地方法院聲請羈押禁見，法官在今日凌晨裁定准押禁見；新竹地檢署強調，對執法機關、人員施加暴力、侮辱之犯罪行為，絕對嚴辦，以杜絕歪風、穩定社會秩序及治安。

法官認為，朱男輕視並挑釁國家公權力，因是累犯，遂依侮辱公署罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金。可上訴。