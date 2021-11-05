夏子薇近來推出新歌〈Frozen Queen〉，搭配歌名以女王之姿高喊渣男走開的嗆辣歌詞，讓有著溫順個性的夏子薇在錄音時一度招架不住，甚至還淚灑錄音室，她表示：「一開始難進入『女王』的狀況，錄唱時表現得不夠好，加上當時在趕拍電影《粽邪2》，沒時間充分練習，結果錄到最後實在不盡理想，氣餒到我跟製作人在錄音室都哭了，只能抱在彼此加油打氣。」

她更在錄音室中靠著「大罵髒話」來展現歌詞中女王氣勢，她笑說這首歌歌詞及曲風都很強烈，對於平常說話都是溫柔派要詮釋到位真的非常的難，「我想像平時在罵人的口吻去嘗試錄音，但我平時的個性其實不會罵人，就算是吵架也是不太講話，製作人乾脆建議我先練國罵髒話，甚至還先示範罵給我聽！所以這首歌錄音完收穫最多的應該就是學會罵很多髒話。」

她在〈Frozen Queen〉MV化身為百變冰雪女王，一共換了四套華麗造型，一展她23腰及九頭身的曼妙身材，宛如冰雪女王飛舞其中，被問到自己覺得最像女王的地方？夏子薇表示：「我覺得我最像女王的時候應該就是我站在舞台上面表演的時候，因為我非常的喜歡唱跳，每次站在舞台上表演時心中不會有雜念，我希望自己演出能吸到每一個人的眼球，所以當我要揣摩一個角色時，我一聽到音樂我就會『女王』上身。」