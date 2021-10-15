T1 LEAGUE桃園雲豹職業籃球隊繼日前公布本土球員後，15日正式宣布簽下前ABL菲律賓火焰球員凱倫狄安森(Caelan Tiongson)，在ABL戰場上首年效力於忠信功夫隊的狄安森場均繳出11.8分、8.3籃板、3.3助攻的亮眼數據，強悍坐鎮球隊禁區，是各職籃圈內積極延攬的好手之一。

今年29歲的美菲混血球員狄安森，身高197公分、92公斤，屬於2、3號能力兼具的搖擺人，加上體能與身材條件俱佳，使桃園雲豹總經理蘇翊傑對他讚譽有加：「先前就看過狄安森的比賽影片，不管是在衝搶籃板、攻防兩端的能力皆有亮眼的表現。」蘇翊傑期待未來球隊有狄安森的加入，能與其他隊友產生良好的化學效應，替球隊贏得更多場比賽。

狄安森從猶他谷大學畢業後，先是以亞援身份加盟ABL忠信功夫隊，第二年再以本土身份加入菲律賓火焰隊。回想起2018年首度來亞洲打球，狄安森當時效力於忠信功夫，面對聯盟強隊泰國莫諾吸血鬼，在首場就貢獻17分、7籃板、7助攻，球隊也順利拿下勝利，狄安森特別談及因有家人遠從美國前來現場支持，如同打了一劑強心針，讓他能在首場比賽繳出漂亮的成績單，也令他感到格外光榮，而當年的忠信功夫隊也成為ABL史上首支在主場以不敗之姿晉級季後賽的球隊。

打完兩季ABL賽季後，狄安森因家裡因素暫離籃球圈回到家鄉，他表示會特別選擇台灣，除了曾有遠征來台打球的經驗，對台灣的人文風情留下深刻印象，加上好友也在台灣籃球圈闖蕩，因此毅然為自己的職籃生涯再拼一次。此外他透露過往皆以抱著思念家人的心情四處征戰，經兩年心態轉換後，重新找回目標，回到亞洲打球，並將台灣作為第二個家，期待能在台打出屬於自己的球風。

另外狄安森特別選中桃園雲豹0號球衣，他透露將湖人球星韋斯布魯克(Russell Westbrook)視為偶像，披上相同背號的球衣是因，「Westbrook在場上不畏懼對手，每場都百分之百全心投入在場上，我也想像他一樣！」誓言加入桃園雲豹後，能發揮自身天賦替球隊打贏更多場戰役，在台灣從零開始並開啟人生新的篇章。