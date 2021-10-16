針對資深媒體人趙少康質疑高雄都更20年只做20件，身為民進黨的前副市長、現任左營楠梓區立委劉世芳昨在立院接受聯訪時，竟甩鍋前高雄市府，稱中間執政了兩年。對此，身為高雄人、現任國民黨高雄青工總會副總會長張永杰直言，不意外，民進黨又甩鍋，痛批劉世芳要摸著自己的良心說話。

民進黨立委劉世芳。（中時資料照，吳家豪攝）

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對於劉世芳的言論，張永杰昨（15日）在臉書發文表示，果不其然，民進黨令人不意外的又開始甩鍋推卸責人。張直言，眾所皆知民進黨在高雄長期執政30幾年，40多年的老舊大樓是一直以來的問題，可不是前高雄市府短短執政一年半所造就的吧？

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張永杰痛批，怎麼可以這麼噁心，一出事情又推給短短執政一年半的前市府，他呼籲劉世芳，摸著自己的良心說話；張指出，若要真的追究，曾經身為長期執政的民進黨副市長應該才更有不可推卸的責任！

許多網友也在其po文底下留言表示，「當政治人物真的要當到沒有是非黑白才可以嗎」、「現在誰當高雄市長誰就負責，什麼事情發生就怪別人，冥盡黨（民進黨）什麼事都甩鍋給別人，真是沒有擔當，不會執政就只會搶錢搶權」；藍委江啟臣也現身留言，「甩鍋戲碼大可不必！執政就把事情辦好，這是民進黨的職責」！