JULIUS RANDLE CALLS GAME 😱😱 pic.twitter.com/wzp2C4ikd1 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 16 2021

這場熱身賽的張力也太棒了吧！尼克16日靠著「飆風玫瑰」羅斯末節獨拿14分，以及蘭道爾槍響同時的中距離跳投命中，最後以115比113絕殺巫師，也讓尼克拿下新球季熱身賽4戰全勝戰績，昂首準備迎接21日主場遭遇塞爾提克的開幕戰。

儘管巫師明星後衛畢爾首節就告傷退，巫師打完前3節，仍以90比75領先地主尼克，沒想到末節羅斯與蘭道爾攜手幫助尼克追上，甚至靠著蘭道爾最後48秒兩罰俱中，取得111比110超前，羅斯也補上兩罰俱中，尼克反而領先巫師3分。

可是巫師今年第15順位選來的菜鳥前鋒基斯普爾，卻在最後15.8秒投進追平三分球，也讓尼克連忙喊出暫停，暫停過後，只見蘭道爾一個人運球，擺明就想自己完成最後一擊，就在對方撲上防守同時中距離跳投命中，神奇帶走這場勝利。

羅斯今天替補貢獻28分，外加6助攻、3籃板，是尼克逆轉絕殺的另一功臣，蘭道爾也有21分、10籃板，巴雷特18分；巫師以奈托25分最高，丁維迪17分，可惜他們沒有辦法保住領先優勢到終場，今年熱身賽確定以4戰全敗收場。