4集團軍炮兵旅進行PCL181型155毫米車載加榴砲實兵實彈演練

在北京與新德里為邊境爭議僵持不下之際，據接近解放軍的消息人士說，中方已在中印邊境部署了超過100具先進長程火箭發射器。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，解放軍正為即將降臨的喜馬拉雅冬季加強防禦，同時也在因應印軍沿著中印未定邊界「實際控制線」（LAC）部署3支M777超輕型榴彈砲兵團。

這位消息人士說，解放軍已在中印邊界部署了超過100門PCL-181車載155毫米加榴砲，而它們的射程是M777的兩倍。他強調，邊境會談的最新發展提醒解放軍，就算冬天來了，也要保持警惕。10月稍早中印雖舉行了軍長級談判，但雙方仍未達成德普桑平原（Depsang Plains）撤軍協議。

由於近期內無法化解僵局，而隨著冬季即將降臨，交通日益困難，中印部隊都在儲備物資。近幾個月來，雙方都在增調短程武器，以加強邊防。印度媒體9月報導，印軍用直升機在前線部署M777，而其他較重的火砲則經由近年打造的公路運輸。

另一方面，中方官媒央視8月說，重僅20公噸的PCL-181已部署中印邊界，因此解放軍靠最大的軍用運輸機，1次就能運送至少兩門，加上其他的補給物資到前線。

澳門軍事專家黃東說，無論是短程或長程發射器，中方在邊境區都擁有優勢。他指出，就武器和裝備來說，解放軍擁有壓倒性優勢，但在冬季，最富挑戰性的敵人不是武器，而是天氣。

印度那蘭陀大學（Nalanda University）副教授查圖爾維迪（Rajeev Ranjan Chaturvedy）指出，印軍也為冬季部署做了應變準備。他說，印度注意到和解放軍間的數目不對稱，因此與其在數量上較勁，不如把重心放在開發技術上。此外，他並強調，印度部隊在因應冬季上有豐富的經驗。

另一方面，北京軍事觀察員周晨明指出，負責中印邊防的解放軍西部戰區已加強「實際控制線」沿線哨站的糧食儲存。他說，當地交通將從11月中斷，應該要有多達4個月的糧食，水和其他物資，以供應當地部隊。他並強調，當地解放軍的第一要務，就是學會如何在冬季求生存。