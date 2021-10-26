台股26日開高走高，買盤拉動電子股，帶領大盤上攻萬七大關，終場上漲0.83％，收17034.34元。

台指期上漲157點至17048點。價差方面，台指期轉為正價差9.66點，電子期逆價差縮至0.48點，金融期逆價差縮至0.94點。

現貨部分，三大法人買超84.07億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2789口至10844口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加2037口至22065口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加749口至7752口。

權值股來看，台積電一度站回600元，終場收599元，大立光首度實施庫藏股，一開盤即拉出漲停，隨後被打開，終場收2160元，聯發科在法說會前，股價延續漲勢，收946元，而貿易類股由潤泰全領頭，類股漲幅達1.59％。

永豐期貨指出，整體來看，台股目前由電子股掌握發球權，但仍面臨上方季線反壓，而投資人可持續關注聯電法說會，以及稍晚將公布微軟及Alphabet的財報。