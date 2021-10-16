主計長朱澤民先前在立法院接受立委羅明才質詢時，被問及「一碗蚵仔麵線多少錢？」時竟給出「20元」的答案，引發各界譁然，連帶讓這道街邊小吃討論度大增，營養師程涵宇也公開了6款人氣麵線的熱量，最讓眾人意外的是，什麼料都沒加的「清麵線」，熱量居然不是最低的，且一碗麵的碳水化合物含量就「逼近一碗飯」。

程涵宇在臉書粉專PO文分享衛教，提到6款人氣麵線的熱量，其中「肉羹麵線」以熱量520大卡位居榜首，原因是脂肪比例較高，佔了54％；其次則是一碗448大卡的「大腸麵線」，脂肪佔38％，高膽固醇的人要適量食用。

不過最讓眾人意外的是，什麼都沒加的「清麵線」熱量竟然比「小卷麵線」和「蚵仔麵線」還要高，對此，程涵宇解釋，清麵線的碳水化合物含量，大約落在55g，逼近一碗飯的量，加上蛋白質少，建議還是選擇有配料的麵線才會營養均衡。

以熱量來看，395大卡的蚵仔麵線當作一餐，不僅脂肪低，又能吃進滿滿蛋白質、鋅、維生素B12，是不錯的選擇；若想減脂的話，小卷麵線脂肪僅佔4％，是減脂的人必點好料。

除此之外，麵線醬料也是民眾容易忽略的地雷，像是沙茶醬、辣油這類醬料，一小匙約10公克，熱量落在70至90大卡；辣椒醬、烏醋，一小匙約10公克，鈉含量約落在245mg。

程涵宇提醒，飲食中的鈉鹽攝取過多是血壓升高的主要原因之一，想要少吃點鈉，不是日常烹飪少放鹽變得清淡無味，更重要的是要減少外食額外沾醬、調味料的添加使用及避免吃加工食品。如果吃了比較重口味的食物，記得多喝水、多吃一些高鉀的蔬菜，可幫助身體將多餘的鈉排出。