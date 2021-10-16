本土「戲劇男神」陳冠霖有許多忠實粉絲，他日前以「山本富也」維納斯系列及「啡感性」代言人身分，百忙中在「錚女王粉絲專頁」直播中與粉絲互動，現場送出30台iPhone 13 Pro和10台iPad mini，氣氛十分熱絡。

陳冠霖拍戲之餘不忘投身公益，數月前曾與「山本微商幸福團隊」出席捐贈苗栗縣政府復康巴士公益活動。身為代言人的他表示：「我的感動點很低，只要看到需要幫忙的都希望去完成，有時候付出也是一種快樂。」

現在人人都能是自媒體的時代，「微商」是一般人小成本創業的最佳管道，但很多人仍會對自己的能力打問號。山本富也營運總裁鄭榆錚說：「只要會用智慧型手機，有FB和Line帳號就可以做微商，不受年齡、經驗與身分限制。」

微商不需要太大資本額，只需「一支手機就能做生意」，在不景氣年代，特別適合小資族跟婆婆媽媽。營運總裁鄭榆錚說：「用生活圈來分享做銷售的話，可以創造出更多經濟效應，讓更多人獲得一份收入，每一個人都有創業的機會。」

「山本富也」除了樹立自有品牌，帶給消費者信任感與安全感，研發產品也不假他人之手。品牌董事長林伸坤邀請在外商藥廠與食品業皆有多年豐富的國際營養師王建智，跨刀為營養保健品設計獨家配方，長久以來，保健製造領域大多只有食品技師，將國際營養師列入把關陣容，實屬罕見。