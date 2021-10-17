民進黨籍立委黃國書坦承大學時代曾被迫協助情治單位政治偵搜，並宣布退出民進黨且不再尋求連任。獨派大老施正鋒今天認為，若非劊子手，只要任何人選擇出面交代原委，社會應該會接受洗心革面的企盼，否則，一輩子的良心不安不說，不知道何時會淪為二度的幫兇。「希望有更多的黃國書出面」。

現任東華大學教授的施正鋒指出，民進黨籍立委黃國書進入被所屬新潮流派系除名，他在臉書承認，在戒嚴時代因為被情治人員盯上找去約談，對方威脅對自己、及來往的學生不利，無奈同意幫忙偵搜，也就是當線民。

他引述黃國書的說法，當時只是希望大家平安，然而從政後致力推動本土力是文化重建，算是對過去犯錯的內心救贖；他對於當事人表達愧歉，宣布退出民進黨、及黨團運作，不再連任，並將投身文化公益社會服務。施正鋒表示，消息傳來，民進黨的支持者相當震驚，這也是轉型正義的重大發展。

施正鋒表示，所謂的線民就是我們所謂的抓耙仔，通常是指打小報告、或通風報信的人。我們從小唸書，多少有人喜歡跟老師講同學的不是，而先生也很少會義正辭嚴斥責學生不要當報馬仔。

他說，出了社會，管區除了會針對列管份子固定登門進行戶口檢查，也會看對象吸收下線；要是見到家貧而有小孩出國唸書，也會好心徵詢是否願意說服寫報告。在公家機關上班，過去有人二的機制，大家都知道不要招惹到這些人，否則紀錄一輩子跟著走、永遠翻不了身。

他說，即使在海外，這些單位也有要佈建，免得留學生被老共反正。在戒嚴的末期，黨外人士挑戰威權統治，國民黨政府更是要透過線民掌握情資。吸收線民慣用的手法是威脅利誘，對象是家貧而又力爭上游者。

施正鋒表示，一般而言，除了情治單位人員親自出馬打入要偵防的團體，最簡單的方式是尋覓潛在的對象拉出，可以論件計酬、也可以按月津貼，表現好的話可以進一步深化彼此的關係，包括培養念研究所、或是出國留學，拿到學位順理成章安排到大學誤人子弟、就地幫忙看管偏激頑劣的學生。如果想要從政，當然也不是問題，反正是自己人，有把柄在手上，只能進、不能出，必要之際可以曉以大義。

他以東歐國家為例，在共黨垮台後著手轉型正義，主要針對政治人物、軍公教、司法人員、及媒體文化工作者，既不想選擇失憶、也不是要進行報復，而是擔心民主化剛起步、舉步維艱，這些潛伏份子是否會伺機扯後腿。

他說，事實上，情治單位眼見共黨政權不保，鼓勵線民積極參與反政府，日後不乏位居要津；最要命的是，莫斯科擁有所有秘密檔案的備份，在重要關頭就可以操控這些政要。這也是為什麼他們要積極從事「洗滌」（lustration），是擔心把柄落在外人手上。

施正鋒指出，在白色恐怖時代，線民因為覬覦家產、女色而搆陷者時有所聞，連海外留學生也有因為爭風吃醋而把對方寫上一筆「親匪」的紀錄。最扭曲的是，前民進黨主席施明德說過，美麗島事件的辯護律師有線民出身者，聽來毛骨悚然。

他認為，任何事情都有時代背景，我們不是受害者，無法代為原諒。然而，若非劊子手，只要任何人選擇出面交代原委，社會應該會接受洗心革面的企盼，否則，一輩子的良心不安不說，不知道何時會淪為二度的幫兇。希望有更多的黃國書出面。