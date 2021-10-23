淡水區淡海路與淡海路165巷路口人行道過去遭當地飯店占用公有土地，近日已拆除違建並完成人行道鋪面更新，提供民眾舒適步行空間，圖為拆除後照。（新北市工務局提供）

新北市淡水區淡海路與淡海路165巷路口人行道，遭附近飯店占用當迎賓空間，附近民眾也拿來做私人停車使用，致使行人被迫與汽機車爭道，新北市工務局得知後以「新北美樂地2.0」專案進行處理，要求飯店自行拆除違建，並於19日完成人行道鋪面更新，且保留原有景觀魚池，提供民眾休憩及觀賞場所還地於民。

養工處表示，該處活化土地全長約85公尺、寬度約9公尺，總經費約449萬，由養工處補助公所225萬辦理工程改善，現況除了新增平均寬度約2.5公尺的人行道空間，在不影響行人通行情形下，特別保留飯店既有景觀魚池供民眾休憩觀賞，並協調商家自行維護管理，提升都市街道景觀。而在餘裕空間部分，也設置連續草皮綠帶及15格機車位供民眾使用。

養工處補充，人行道重新調整後，淡水區公所也重新安排路面刨鋪，將原本高低不平的柏油路面加以整平，解決柏油路面銜接平順的問題，打造舒適的人行及車行空間。

工務局長詹榮鋒強調，「新北美樂地」專案將有限資源，為民眾帶來更多美樂地，將持續加強利用閒置市有地或遭占用的公有土地，活化為公有停車場、公園綠地等公有設施，實現土地正義，讓社會大眾都能使用，創造土地最大使用價值。