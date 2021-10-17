高雄市城中城大火燒出老舊大樓無管理委員會的陳年沉痾，市長陳其邁今（17）日表示，盼中央修法，在法令修繕期間，高雄市不排除先以自治條例處理，落實法制面和公權力，以協助老舊大樓加強成立管委會。

陳其邁表示，城中城發生大火後，市府檢討制度面的問題，除了檢討執行在行政管理上是否有疏失外，重要的是如何協助老舊大樓無管委會的部分，陳其邁以「城中城」大樓的個案說，城中城大樓裡居住的住戶多屬於經濟弱勢和獨居長輩，產權相當複雜，也有不少租屋者，擁有者和實際居住者不一樣，因此多年來無法成立管委會。

陳其邁指出，老舊大樓無法成立管委會的困難，一方面希望中央必須修法令，另一方面地方政府也要採強制力道幫助沒有管委會的老舊集合住宅成立管委會。

陳其邁強調，未來不排除高雄市用自治條例在地方先行處理，希望在法制面和公權力落實後，加強老舊大樓成立管委會運作。

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