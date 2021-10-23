基進黨立委陳柏惟今（23）日遭到罷免成功，國民黨前立委柯志恩表示，很難相信刪Q竟然過了，因為刪Q總部的選前之夜，相較於陳柏惟「音樂會」的場子，真的太簡約了。柯志恩強調，這是一場是非對錯的選擇、不是意識形態之爭，是陳柏惟自己不珍惜、不自重自愛，把自己可以表現的機會給刪掉了！

柯志恩在臉書指出，不太相信的理由是，昨天應邀去了刪Q總部辦的選前之夜，相較於陳柏惟「音樂會」的場子，我們這場真的太「簡約」了。只見一群年輕人，請她換制服、喝珍奶，然後他們又去搬道具，注意麥克風大小聲，還有人著急地找趙少康。這麼樣的人力，說什麼百年大黨在大戰小蝦米，實在不知道根據為何。不過她倒是不陌生，從在野後，媒體所謂的傾全黨之力，就是靠腳！

柯志恩強調，去菜市場宣傳，在路口發傳單，然後最後的選前之夜，找還可以上台講話的去聲嘶力竭一番，很沒有傳說中大黨的氣派，但有的是滿滿的溫度。回程的高鐵上，顏寬恒打了電話來謝謝，他只能道謝再加邀我去拜媽祖，兩人互道加油，心中真的感慨萬千。

柯志恩認為，這是一場是非對錯的選擇、不是意識形態之爭，不要怨發起連署要罷Q的選民，是陳柏惟自己不珍惜、不自重自愛、3Q把自己可以做事、表現的機會給刪掉了！

柯志恩最後說，罷免陳柏惟讓所有政治人物知道，選民可以投票給你機會、也可以用投票收回權力、做不好就下台！3Q再見！