連日澎湖東北季風強勁海象差，風櫃沙灘17日上午赫見1尾柏氏中喙鯨受傷擱淺，身上還有完整的圓洞切口，懷疑是學術放流研究鯨豚，安檢所通報保育人員趕往搶救仍回天乏術。

柏氏中喙鯨分布於各大洋熱帶與暖溫帶海域，小群體集聚生活，習慣性緩慢浮出海面，不時地噴氣再深潛，主要以魷魚及小魚為食，台灣海域多有發現擱淺紀錄。

海巡署澎湖第七岸巡隊指出，17日上午9時58分接獲漁民通報，風櫃海域發現有1頭鯨豚載浮載沉在游竄，疑似受傷受困，鄰近海水明顯染紅著血水。

風櫃安檢所人員隨後在風櫃沙灘淺礁區發現受傷的鯨豚，全身多處慘遭礁岩割傷擱淺，生命跡象微弱，立刻通報縣府農漁局生態保育科趕往救援。

經確認是柏氏中喙鯨，體長450公分、寬120公分的成年公鯨；安檢人員及保育人員不斷以濕毛巾為鯨豚保濕，合力嘗試將牠扶正送回大海，但事與願違都被風浪沖回岸。

最終鯨豚仍不幸死亡，保育人員依規定現場就地掩埋，並配合中華鯨豚協會指示採取部分檢體空運實驗室，進行病理等檢驗以釐清真正死亡原因。

保育人員同時發現死亡鯨豚的尾部有兩處明顯完整的圓洞切口，不排除是學術單位放流研究的鯨豚，仍需進一步調查確認。