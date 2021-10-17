對於民進黨籍台中立委黃國書坦承曾被迫協助情治單位政治偵搜工作一事，台中在地選民表示，難怪關心促轉的人說，很多東西不是不解密，是連自己人都不敢解密或不想解密，不然會讓政壇血流成河！

民進黨籍台中選出的立委黃國書今（17）日凌晨在臉書坦承在大學時代，曾被迫協助情治單位政治偵搜工作。他回憶，當時只有廿初頭歲，不知何時被情治人員盯上了，後來被找去約談，告知和政治叛亂犯交往會有麻煩。如果可以協助提供情資，將會有保護傘，也會讓偵搜對象和往來學生免於不測。

黃國書表示，在幾次約談下，他相信這位情治人員的說法，在其脅嚇下，也同意其要求，當時的想法只是希望大家都平安。這段過往發生在戒嚴時期，迫於無奈，也跟當事人表達愧歉。

黃國書也宣布，將退出民進黨、退出黨團運作，在本屆任期屆滿後，也不再尋求連任。

對此，台中在地選民表示，這是今年以來最強大的震撼彈！難怪關心促轉的人說，很多東西不是不解密，是連自己人都不敢解密或不想解密，不然會讓政壇血流成河！