41歲的林先生，從事業務工作，經濟能力不錯的他，在生活上也不虧待自己，愛吃精緻、高熱量食物，也愛在下班休息時開上啤酒一邊看著電視。近期至醫院進行定期健康檢查，血液檢驗結果顯示B肝抗原(HBsAg)(+)陽性，B肝抗體(HBsAb)(-)陰性，確認罹患B型肝炎；再從超音波影像發現有合併中度脂肪肝的問題。

●脂肪肝不控制 當心加速形成肝癌三部曲

北投健康管理醫院梁程超副院長表示，肝癌是過去台灣的國病，肝癌最常見的危險因子就是B型、C型肝炎及酒精性肝病，這些危險因子可以藉由定期追蹤，藥物控制及治療，解酒等來得到改善，以免讓自己加速肝病三部曲（肝炎、肝硬化、肝癌）的腳步。

●慢性肝炎無症狀 發現多已太晚

台灣的肝癌發生率排名目前雖然已經從以前的第二名降至第四名，但在癌症死亡率方面還是高居第二名。

根據國健署統計國人每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡約13000人，主要原因在於肝臟一旦感染B、C型肝炎病毒並演變成為慢性肝炎患者時，肝臟會反覆發炎，導致肝硬化及肝癌，且早期多半無症狀而難以發現，容易因警覺性不夠，而延誤就醫。

●肝臟是沉默器官 定期篩檢有保障

根據WHO公布數據全球每30秒鐘就有一人死於肝炎相關疾病，即使在當前的COVID-19危機中也是如此。

梁程超提醒，肝臟是一個沉默的器官，因肝臟神經多在肝表面，當肝臟發生病變，症狀不明顯也不會有明顯疼痛，這也是為何肝癌等到有明顯症狀後，被確認時往往已進入晚期，因此，保衛肝臟健康最好的方法，就是定期安排健康檢查。