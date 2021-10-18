新北市雙溪區虎豹潭昨下午溪水暴漲，造成6人過橋時被大水沖走的意外，目前已尋獲4人，劉姓8歲男童和陳姓15歲女童仍下落不明，而今天是事發後的首日上學日，北市教育局一早就到新湖國小和麗山國中給學生做安心輔導。

北市新湖國小校長林芳如表示，這兩天除了幫忙支持家長，也會考量到孩子的狀態，今早一開始對全校小朋做安心談話，採線上的方式，主要是讓孩子了解，如果有些難過的反應是可以有的，可以跟老師或輔導老師說，也有提醒小朋友不要把這件事拿來當兒戲，都不合適。

林芳如指出，早上也有到班級和同學做面對面的互動，有鼓勵和打氣，班級老師也有提到，如果孩子要和罹難的同學表達心意或思念，要寫字條也可以，讓孩子自由來表達。

北市教育局副局長陳素慧表示，主要先針對罹難者的班級做輔導，班上突然少了個同學，衝擊會比較大，安心輔導入班；第二波會針對全校老師，告訴他們發生什麼事，再回到班上和同學說明，其他班雖然感受不會這麼強，但還是要告訴他們，讓同學知道意外不定時會發生，要如何保護自己。

陳素慧表示，每個小朋友感受狀況不同，比較情緒敏感的孩子會做深入的輔導。

台北市社會局表示，傷亡者若設籍北市，每案都有社工與民政局同仁關懷協助，罹難者每人發放2萬慰問金；受傷倖存者則是6000元；北市學校也將啟動團體輔導、協助師生度過難過。