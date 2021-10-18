桃園璞園於18日官方發布新進球員李効輯，為桃園璞園建築籃球隊注入新血。

自由球員李効輯來自台北大學，身高180公分，主打後衛位置，於學生籃球時期突出表現引人注目，曾在102年公開男二級分區決賽中，個人攻下單場46分的數據。

經歷過受傷低潮，為了最熱愛的籃球，努力調整自己、恢復健康。近年在許多籃球賽事中，都能看到李効輯的身影，「平安健康打球」是最重要的一件事。期待他加速融入團隊，與桃園璞園一起並肩作戰。