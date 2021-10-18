SBL》補強動作不停歇 璞園宣布簽下李効輯 11:592021/10/18 中時 黃及人 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園璞園宣布簽下李効輯。(璞園提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園璞園於18日官方發布新進球員李効輯，為桃園璞園建築籃球隊注入新血。 自由球員李効輯來自台北大學，身高180公分，主打後衛位置，於學生籃球時期突出表現引人注目，曾在102年公開男二級分區決賽中，個人攻下單場46分的數據。 經歷過受傷低潮，為了最熱愛的籃球，努力調整自己、恢復健康。近年在許多籃球賽事中，都能看到李効輯的身影，「平安健康打球」是最重要的一件事。期待他加速融入團隊，與桃園璞園一起並肩作戰。 PLG》新北國王戰力再升級 張文平搞定工作證加盟 PLG》連3天拋補強震撼彈 新北國王宣布洪志善加盟 #璞園 #桃園 #籃球 #SBL #李効輯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 T1》中信特攻招攬泰國中鋒查拉帝 創台灣籃壇首例 12:462021/10/06 體育 2022誰來做老大》六都戰局首波分析出爐 藍綠白哪些縣市是贏家 08:542021/10/17 政治 史話》叛逃對岸的人──解讀郝柏村回憶錄之3（龍城飛） 00:002021/10/11 兩岸史話 王崑義快評》還好，共機秀過肌肉了 09:262021/10/08 快評 T1聯盟》桃園雲豹亞外敲定 美菲混血狄安森強悍加盟 13:242021/10/15 體育 史話》中共的分化──解讀郝柏村回憶錄之4（龍城飛） 00:002021/10/18 兩岸史話 PLG》正港台灣人戴維斯加盟新北國王 成軍首季目標進季後賽 17:262021/10/13 體育 時論廣場》雙重處罰威脅仍在 大法官為德不卒（李念祖） 19:182021/10/07 時論廣場 台中職籃太陽隊結盟聯新運醫 全方位照護球員 17:152021/10/14 體育 《電腦設備》施振榮跨界 灣聲樂團演奏台灣的聲音 10:022021/10/14 財經 樹德里長李芳龍 樂善好施服務不打烊 04:102021/10/07 地方新聞 體育熱門新聞 MLB》道奇簡森1球砸鍋 勇士再見安打2連勝 - 體育 NBA》新球季還沒打 湖人開幕戰面臨5人缺陣危機 - 體育 NBA》26歲榜眼又失業 塞爾提克裁掉賈帕利帕克 - 體育 MLB》道奇棄將近5戰5轟追平老爹 季後賽打擊率飆至5成 - 體育 MLB》道奇泰勒失誤跑壘 賠掉第9局得分機會 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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