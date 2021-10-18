新北市雙溪區虎豹潭前天（16日）發生溺水意外，釀4人死亡、2人失聯，陳姓死者的家屬今天中午重返場招魂，祈求還沒找到人的15歲女兒，可以傳來好消息，而擔任16日活動領隊、於昨晚以20萬元喻令交保限制居住的「蘇老師」，也在親友陪同下到場參加招魂，但她始終雙手緊握，不發一語，對媒體提問：「為何要走梳子壩？」，全都閉口不談。

為何走梳子霸？領隊「蘇老師」今天在招魂儀式閉口不談。（本報資料照片）

擔任16日活動領隊的蘇女，今天由親友陪同重回事發現場，參加罹難者陳姓男子家屬的招魂儀式，由於陳男的15歲女兒至今仍未尋獲，家屬很焦急，也期盼能出現奇蹟，蘇女則全程站在一旁，雙手緊緊握拳、口中念念有詞，看似在祈禱。

事實上，16日「大自然體驗營」當天， 天氣預報就說會變天，加上位處山區，下午一陣豪雨，瞬間造成溪水暴漲，結果蘇女帶領的31名團員走過梳子壩時，不幸發生6名團員被洪水沖走意外，目前已確定4人罹難。

警方昨天蘇老師從瑞芳分局移至基隆地檢署，直到晚上8點40分召開偵查庭，複訊約50分鐘後，檢方依涉過失致死罪嫌，喻令20萬元交保、限制居住，蘇女等候交保時，情緒一度崩潰，痛哭倒在友人身上。

據悉，蘇老師昨（17）晚交保後曾說：「我對當地都很了解，一變天，爸爸（未指明哪位）可能很緊張，才想快速通過」。今（18）日招魂結束後，媒體繼續追問，是誰說要通過梳子壩？她都閉口不談。