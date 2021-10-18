作家楊渡（左）到雲林縣政府開講「顏思齊與大航海時代」，縱談開台400年。（張朝欣攝）

顏思齊於1621在雲林縣水林鄉登陸並設10寨，今年適逢400周年，雲林縣政府特別舉辦為期近2個月的「1621開台400年－大航海時代顏思齊」故事展，18日邀請對台灣歷史有深入研究的名作家楊渡，在雲林縣政府大禮堂開辦「顏思齊與大航海時代」文化講堂，縱談開台400年。

楊渡出身雜誌主編、記者，曾任《中國時報》副總主筆、《中時晚報》總主筆、輔仁大學兼任講師，現為自由作家。曾獲得時報文學獎，並出版《有溫度的臺灣史》、《1624─顏思齊與大航海時代》、《澎湖灣的荷蘭船：十七世紀荷蘭人怎麼來到臺灣》等多本著作。

文化講堂中，雲林縣長張麗善除了以在地立場，訴說雲林人對顏思齊開台的觀點，也透過提問顏思齊與台灣發展的關係，與楊渡一問一答，讓與會來賓深入淺出地了解400年前的大航海時代與現今國際化時代，台灣在世界中所扮演的角色，以及雲林與顏思齊關係、雲林在台灣歷史的重要性。

楊渡說，400年前顏思齊要面對葡萄牙、荷蘭，是1個非常國際化的時代，也就是雲林要面對的是大航海國際時代局勢，顏思齊把世界的知識、植物、貿易引進來，那是1個被遺忘的歷史，我們要從雲林出發來看這段歷史，跟著顏思齊看看他面對的時代，還有從歷史看未來，如何走向更遼闊廣大的世界。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，1621年顏思齊踏上古笨港河域、獎勵漢人拓墾水林、北港地區，為了介紹顏思齊開台的地理與歷史定位，將以故事策展方式，展現顏思齊的海洋冒險之旅。系列活動於本月29日至12月26日在北港糖廠1號倉庫、水林顏寮厝顏思齊故事館、北港164滯洪池3地點開展。