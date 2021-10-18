詹碧霞阿嬤畫的《憶兒時》帶她回到童年時光。（廖素慧攝）

大埔樂齡中心國畫班阿嬤畫水墨，紀錄大埔風情。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁（右三）稱讚大埔樂齡中心國畫班阿嬤畫得好。 （廖素慧攝）

林蕙蓉阿嬤喜歡畫竹子，對竹子有特別深厚的感情。（廖素慧攝）

嘉義縣大埔鄉樂齡學習中心在社區開辦國畫班，70、80歲的阿嬤拿一輩子鋤頭的手，改拿小小支筆畫圖紀錄生活日常及在地風光，詹碧霞阿嬤說，一開始不知道如何下筆，結果愈畫愈有興趣，畫了5年，帶她走出喪偶的悲痛。

教職退休的周芙名老師，原本住在台南，父母親為了健康因素而長居大埔山區，她經常兩邊跑，後來也喜歡上山居生活，就移居大埔，山區偏鄉資源有限，她應樂齡中心邀請到社區教長輩國畫，引導阿公阿嬤開發自己在藝術方面的潛力。

社區教室的四周展示1幅幅阿嬤們的作品，有花團錦簇，有竹林映潭，有群鳥飛翔，有鳥兒在湖邊枝頭曬恩愛，遠山近林相映，一幕幕都是紀錄山居歲月的日常及大埔風情的水墨寫生畫，縣長翁章梁稱讚阿嬤們畫得好。

80歲阿嬤詹碧霞畫《憶兒時》，記錄兒時在溪邊洗衣、嬉戲的情景，栩栩如生，她說，一輩子拿鋤頭種，晚年身體不佳，加上幾年前老伴去世，她的心情很低落鬱卒，都不想出門，後來到安道基金會當志工，逐漸與人群互動。

詹碧霞說，後來又跟著周老師學國畫，放下鋤頭改拿小小的筆，手卻抖得厲害，起初不知道如何下筆，不知不覺愈畫愈有興趣，就畫了5年，也走出了傷痛，現在畫圖讓她很有成就感又開心。

70多歲林蕙蓉阿嬤喜歡畫竹子，對竹子有特別深厚的感情，她說，大埔盛產麻竹筍，生活離不開筍子，她一輩子做割筍子的工作，可以說是被筍子養大的，竹子看起來漂亮，吃起來健康可口，她就想畫出竹子的各種不同姿態。