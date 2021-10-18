城中城大火效應，高市府18日進行「老舊複合式大樓聯合稽查」專案稽查，但城中城隔鄰的大樓住戶下午跑到里長辦公室抗議，純住宅的老舊大樓戶數不足又失聯，根本不符現行法規，她們想自救卻不知從何下手。

「火災後，我們嚇得兩三天沒睡！」一名跑來里長服務處尋求協助的當地女住戶表示，她們就住在城中城隔壁大樓，大樓共30戶，但目前實際居住的僅15戶，其餘住戶早已失聯多年，房子也空著無人居住。

女住戶強調，大火讓她們無法再逃避最現實的問題，市府大動作清查整頓沒有管委會的老舊複合式大樓，卻沒有相關單位告訴她們，純住宅的老舊社區大樓該怎麼成立管委會，並進行後續的消防安檢規劃。

府北里長林傳富表示，城中城大火已讓當地陷入一團混亂，目前他正忙著協助災民申請租屋補助的問題。鹽埕區老舊大樓都有類似產權不明、戶數少的問題，面對住戶的詢問，他只能先轉介給工務或民政局，諮詢管委會成立或協尋失聯房屋所有權人。

「不要再叫我們鬼樓，我們也想要住的安心舒適！」女住戶更憂心，縱使管委會能以專案方式通過成立，剩下住戶戶數太少，目前每個月管理費僅入帳萬元，如何負擔大筆的消防器材採購、改善經費，又將是另一個難題。