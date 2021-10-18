突發！福建最高摩天輪建造中崩塌 傷亡不明 現場已封鎖

據陸媒報導，18日下午福建福州晉安湖旁一座號稱福建最高摩天輪在建造中發生倒塌事故，目前消防車和救護車已進入現場。目前，現場已被封鎖，傷亡情況還不清楚。

據福建《海峽都市報》報導，事故發生於下午2點45分左右，位次福州晉安區愛摩輪施工工地發生巨大摩天輪構件轟然倒塌事故，鋼構件崩落時發出巨大聲響。據福建新聞頻道直播福建官方微博消息稱，該事故起因是安裝摩天輪過程中構件脫落，目前尚無傷亡消息，事故原因正在調查中。

據《中新社》報導，摩天輪轉輪部分金屬構件嚴重變形脫落，斷裂成多個部分，將地面建築砸壞。目前，警車和公園保安已在現場維持秩序。

現場居民回憶稱，14時45分左右，摩天輪上部發生變形脫落，金屬構件跌落至地面時伴有較大金屬撞擊聲音，整個過程持續了20多分鐘。有民眾受訪時表示，「摩天輪還僅餘一部分就建成，這樣太可惜了。算好是建設過程中發生脫落事故，如果建成執行了後果不堪設想。」

福州市官方回應稱，目前消防和急救人員已趕到現場，現場已被封鎖，救援正在進行中，暫未接到人員傷亡報告。

據瞭解，晉安湖公園的岸上部分總面積有30多萬平方米，環湖還將建設全長4.2公里的步道，配上8座景觀橋，讓市民遊客在園內、島上暢行無阻。規劃為商業娛樂康體設施用地，多個景觀節點正在湖邊打造，其中正在興建中的直徑120米的全省最高觀景摩天輪。

摩天輪位於福州市化工路與福新中路道路景觀介面的核心位置，地處牛崗山——晉安湖軸線上。市民未來乘坐摩天輪，可觀賞兩側的牛崗山生態公園、晉安湖公園等自然景觀及東西兩側沿線的都市景觀。按規劃，摩天輪下還將建設一座文旅綜合體，配上群藝館、少兒圖書館、運動場等綜合設施。