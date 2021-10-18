民進黨立委黃國書傳出因在學生時期曾擔任情治單位的線民，遭新系除名，他也在臉書上宣布將退出民進黨，並不再競選連任立委。東華大學教授施正鋒透露，前民進黨主席施明德曾說，美麗島大審中的辯護律師，有不知道多少是線民；前副總統呂秀蓮更對他說，除了自己當律師的大哥，其他人她都不相信，施正鋒直言，若所有的事情都先出來，很多人會中槍。

施正鋒18日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，時機很奇怪，並指自己大學時，以及出國留學時也曾因參加一些社團被監控，也很好奇當時是誰幫他做紀錄，並想問他為什麼。之前檔案公布時，綠委范雲他們很想去看，但自己並不想。

施正鋒指出，當年的3月學運其實是前總統李登輝和保守派的鬥爭，一開始是台大系統發動，後來有中南部的遊覽車是教官們動員的，背後有太多我們不知道的，利錦祥出來有道理，因為加入新潮流要有人推薦、背書，他要找線頭，所以黃國書就跑不掉。

施正鋒透露，加入情治單位，只能進不能出，有幾個學校專門在安排那些人，我們都知道，「小英不是說，威權時代大家都選擇屈從嗎，只有他們家是這樣子好嘛，日本時代就沒屈從了，不要鬼扯卵蛋那些東西」。

施正鋒回憶，施明德曾說，美麗島事件中的辯護律師，有多少個是線民；呂秀蓮也曾告訴施正鋒，除了她身為律師的大哥以外，其他人她都不相信，「這更狠毒了，這些如果都灑出來的時候，我看全部中槍」。

施正鋒還說，《美麗島電子報》董事長吳子嘉被開除黨籍一事已經拖很久，若真要他死就一刀斃命，「我覺得是要救陳其邁」，這兩個案子背後有一個共同的人是桃園事長鄭文燦，因為黃國書是新潮流的，吳子嘉也說是鄭文燦要他死，可能這裡面蔡英文有說，鄭文燦要當大阿哥接班，要出來擋子彈去處理。施正鋒也希望希望有更多黃國書出來，「他不夠奸，狠不下心，如果像是紅衛兵那種出身那才真的是新潮流」。