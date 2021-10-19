新北市三重區1名19歲黃男欠3千元，不爽17歲黃姓少年逼債催討的態度差，昨18日深夜近11點糾集14人衝到三重區三民街與中正北路口少年的工作地點，將少年人毒打一頓後快閃離去，三重警方對這群人目無法紀的舉動氣炸，調閱監視器後，3小時內將人全部逮回偵詢移送法辦。

警方表示，18日晚間10時42分接獲民眾報案指稱，三重區三民街與中正北路口有人打群架，距離僅不到300公尺的三重警分局大有派出所趕抵時，現場只剩渾身是血的黃姓少年和4名同事在場，連忙先將傷者送醫，幸無生命危險。

警方調查，黃姓少年被欠3千元，欠錢的黃姓男子卻認為他催討債務的態度太差，兩人先在社群軟體上吵架互嗆，昨晚黃男竟糾眾分持刀、棍去教訓黃姓少年，打到黃姓少年工作的店門口馬路上都濺血，頭部、背部受傷送醫包紮。

警方表示，了解事發經過後，就開始調閱監視器以車追人，僅花費3小時便將14人全數帶回，大部分是不滿20歲的年輕人，其中19歲黃姓主嫌等8人，依刑法妨害秩序、傷害罪嫌移送新北地檢署，另外6名17歲未成年人則依少年事件處理法移送新北地院少年法庭。