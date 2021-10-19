中鋼9月合併稅前盈餘89.35億 月增3％ 14:532021/10/19 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼(2002)9月份合併盈餘達到89.35億元、月增3％、年增1916.93％，創102年合併報表以來單月次高，累計前三季合併稅前盈餘達到619.32億元、年增1874％，每股稅前盈餘約3.93元，創102年合併報表以來新高。 國泰航空前9個月載客量年挫89％ 來港客運需求仍疲弱 陸8月大幅減持美債213億美元 持倉規模近12年新低 #中鋼 #合併稅前盈餘 #月增 #合併報表 #合併 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸8月狂賣美債213億美元 持倉創11年新低 13:232021/10/19 財經 敦吉轉骨 Q3毛利率衝24％新高 04:102021/10/19 證券．權證 凱美 持股金山電逾18％ 04:102021/10/19 證券．權證 《航運股》台灣高鐵11月8日再增班 每周運能提升到千班以上 09:112021/10/19 財經 秀泰影城首度插旗高雄 2據點11月起陸續開幕 09:542021/10/19 生活 9月五大指標下滑 大陸房地產市場「入冬」 10:202021/10/19 兩岸 香港特首林鄭月娥跌倒骨折 留院觀察中 09:542021/10/19 兩岸 美塞港有解 東陽喜迎旺季 04:102021/10/19 證券．權證 《其他電子》帆宣Q4營收續戰新高 全年同攀高 13:432021/10/19 財經 創十個月新低 9月人民幣存款餘額 續降 04:102021/10/19 金融．稅務 嘉晶、昇貿帶量攻堅 權證吸睛 04:102021/10/19 證券．權證 財經熱門新聞 英特爾沒戲唱了！蘋果這操作洩未來戰略 台積電成大贏家 - 財經 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 台積電、英特爾領先！三星彎道超車想破頭 少主曝新動作 - 財經 五倍券「折過」不能用？受害苦主超錯愕 網揭1關鍵打臉店員 - 財經 欸…散戶畢業了！法人惦惦吃貨 這幾檔爆點浮現 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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