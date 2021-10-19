中鋼(2002)9月份合併盈餘達到89.35億元、月增3％、年增1916.93％，創102年合併報表以來單月次高，累計前三季合併稅前盈餘達到619.32億元、年增1874％，每股稅前盈餘約3.93元，創102年合併報表以來新高。

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