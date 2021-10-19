新北6旬翁就醫採檢確診 Ct值高、感染源釐清中 15:132021/10/19 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生局表示確診個案是60多歲男性，感染源釐清中。（新北市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今天新增1例確診個案，19日居家隔離列管數42位、解隔0位，新北市衛生局表示，確診個案是60多歲男性，近期無國外旅遊史，16日發燒，17日前往醫院就醫，快篩陰性，醫師診療診斷為雙側腎臟發炎，晚間PCR結果出爐為陽性，Ct值33.1，18日住院隔離二度再採PCR為陰性，血清抗體結果為陽性，代表為感染舊案，感染源疫調釐清中。 2周打60萬劑疫苗 醫護吃不消 預約開大量 北市嗆中央急就章 萬華血清抗體研究 311位里民響應參加 #新冠肺炎 #台灣 #感染源 #新北市 #PCR 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 房產危機＋限電限產 大陸第4季GDP恐難保4 04:102021/10/19 焦點新聞 嘉義女高生與男師昏迷車內獨亡 叔叔質疑：遭加工自殺 08:152021/10/19 社會 美媒直指惡性循環 失敗公衛政策殺人 04:102021/10/19 話題觀察 第12輪疫苗逾98萬人要打 新北盼中央考量醫護同仁負擔 15:552021/10/18 生活 新北60多歲男感染源不明 指揮中心揭Ct值 14:262021/10/19 生活 台灣東洋 啟動總經理人選徵詢 04:102021/10/19 財經焦點 調查虎豹潭意外承辦公司 北市：盤點相關規範是否缺漏 17:202021/10/18 生活 伊正疫苗排序第11類接種BNT 曝施打後狀況 10:032021/10/19 娛樂 疑忘帶鑰匙爬窗返家 基隆男踩空自6樓高墜落身亡 22:442021/10/18 社會 新北破功 60歲男感染源不明疑舊案 14:492021/10/19 生活 前英相布朗：富國疫苗未分享窮國 等同犯罪 04:102021/10/19 話題觀察 生活熱門新聞 不爽？小黃卡註記接種大陸疫苗 莊人祥：已追回卡片 - 生活 第12輪爆量！AZ、BNT逾157萬人預約 落空這天再開搶 - 生活 年薪400萬找老公 女醫開兩條件 鄉民一看秒懂 - 生活 新北60多歲男感染源不明 指揮中心揭Ct值 - 生活 真實世界混打保護力研究出爐 醫揭最強疫苗組合 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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