新北市今天新增1例確診個案，19日居家隔離列管數42位、解隔0位，新北市衛生局表示，確診個案是60多歲男性，近期無國外旅遊史，16日發燒，17日前往醫院就醫，快篩陰性，醫師診療診斷為雙側腎臟發炎，晚間PCR結果出爐為陽性，Ct值33.1，18日住院隔離二度再採PCR為陰性，血清抗體結果為陽性，代表為感染舊案，感染源疫調釐清中。

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