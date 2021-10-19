詐騙手法雖是老梗居多，仍有民眾輕信！一名年近60歲婦人18日要匯6000元台幣給在葉門經營媒體公司的「老公」，銀行行員機警通報警方協助，婦人強調是佛祖幫她找到的老公不會錯，在員警輪番破解下，婦人才放棄匯款。

婦人表示，男友「朱德倫」是在葉門經營媒體公司的大企業家，因為疫情之故，他缺一點機票錢無法回台，她要匯6000元幫買機票，他是天、她是地要一起合作拯救世界，這段緣份是佛祖幫她找到的。

2名斗南派出所員警輪番對婦人提出疑點，大企業家怎麼會缺錢？跨國匯款為何是匯到國內的郵局？婦人堅持他沒有被騙，而且只是花6000元，她已提出很多證據佐證真實性，警方不相信她也沒辦法，哪天她「老公」回台灣，一定會帶他去斗南派出所泡茶。

員警請求婦人撥通電話與對方談話，但一接通對方即刻掛斷電話，員警隨後再撥放詐騙案例影片給婦人看，婦人半信半疑才放棄匯款。

無獨有偶，斗六市一名52歲男子銀行欲臨櫃匯款港幣4000元至香港上海匯豐銀行，銀行襄理詢問匯款目的，男子表示係要繳納保險費用，經查該帳戶為個人帳戶，襄理察覺有異，通知經理到櫃台協助了解，一起向魏男解釋保費款項不會匯入個人帳戶內，但該男子仍堅持匯款，銀行只好報警請求警方協助。

斗六派出所員警解釋該帳戶可能是詐騙帳號，且該款項匯至海外，日後要追查有一定難度，請魏男深思查證，魏男聽完警方的勸說之後，才打消匯款念頭。

斗六警副分局黃仁男表示，詐騙手法層出不窮，接獲任何不明來電或簡訊務必仔細求證，切勿直接匯款，有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或向警察機關尋求協助。