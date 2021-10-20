民進黨立委黃國書坦承過去曾當政治線民，引發軒然大波，民進黨前立委林濁水今（20）日在臉書表示，「長期當缐民，無論如何，是不能原諒的行為」，並於廣播節目還原當年被監控的情況。

林濁水今在臉書表示，固然把幾十年前的小小線民找出來大大公審非常奇怪，但加以處分除籍畢竟是明確的是非問題，而現在說成是內鬥，真是扭曲的價值觀，「只有權謀鬥爭，不在乎是非，一切事務以陰謀論看待，真不健康」。

今日林濁水接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，也還原當年被監控的過程。他說，監控有時是不給你知道、有時是故意讓你看見，但不給你知道，像是以前在他住的地方，會莫名其妙丟個碟子或不值錢的小東西，就是「警告你我來過了」。另一種是，當年住的社區有很多黨外人士，有是五個人同時打電話，竟然「五家的電話一起連通」，因為本來監聽一兩家，突然大家一起打電話，只好串在一起監聽了。

林濁水表示，也曾連續兩個多禮拜被24小時跟蹤，跟他一起出門、上下班、到菜市場等，緊迫盯人，隨時準備抓人，還在他家對面租房子隨時監看，手段可說是五花八門，但解嚴後，24小時跟蹤的狀況就沒聽說過了。

至於怎麼看黃國書一事？林濁水認為，會鬧這麼大很荒謬，國民黨稱是民進黨內鬥，但黃國書做這麼不義的事情，出賣理想、出賣朋友、出賣民主大業，「然後說被威脅，會對你採取手段，既然連你都要採取手段，你被監控的對象，被採取手段應當會比你更嚴厲，你去接受，這樣的行為我是不原諒的」。林濁水也說，但過了那麼久沒有害死誰，若去追究，自己真的是沒興趣。