百萬網紅YouTuber「小玉」涉嫌利用AI「Deepfake（深度偽造）」技術，將網紅、民代等女性公眾人物「換臉」製作色情片並銷售，引發各界關注。法務部昨強調將修法嚴懲，並責由台灣高檢署督請所屬檢察機關依法究辦。高檢署20日一早發文給各地檢察機關，要求「針對製作深偽影片於網路上散布等犯罪案件，視個案情節依法究辦，並指揮警調單位持續加強蒐證查緝，追溯製作及散播來源，全力遏阻此類犯罪」。

法務部認為，此種深偽影片透過網路流傳，讓假訊息散布，影響層面甚廣，從破壞個人名譽、恫嚇、假冒身分、詐欺、破壞商譽、影響金融市場，到操縱民主選舉結果，其破壞社會秩序、危害民眾權益至鉅，將加速修法腳步，朝向加重刑責方向修法，嚴懲不法。

法務部指出，深偽影片在網路流傳的犯行，現行法可能涉及刑法妨害風化、妨害名譽、恐嚇、詐欺、妨害信用、妨害農工商等罪，還可能違反選舉罷免法、個人資料保護法、著作權法、兒童及少年性剝削防制條例等，已責成台灣高等檢察署督請所屬檢察機關，視具體個案情節依法究辦，指揮警調加強查緝，溯源深入追出製作及散播涉及刑責的深偽影片來源，全力遏阻此類犯罪行為。

法務部除積極研修有關涉及性私密影像的修正草案，並將深偽影片的犯罪態樣，廣泛蒐集外國立法例及各界意見後納入通盤考量，提供各相關主管機關一併參酌，務求儘速完成相關法制作業。