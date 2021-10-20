北市府為擴大租屋供給，地政局表示，北市率全國之先，擬定「臺北市個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例」，13日經北市議會三讀通過，待發布公告令後法案內容即生效。個人房東若將非自用住宅委託包租代管業者出租管理，地價稅及房屋稅均可減免40％，金額以1萬元為上限，期盼藉由減稅誘因，增加包租代管房源。

地政局指出， 2018年6月27日俗稱「租賃專法」的租賃住宅市場發展及管理條例公布施行，明確規範住宅租賃雙方權利義務、建立包租代管專業制度，對於個人房東委託包租代管業管理的租賃住宅，除減徵租金收入所得稅外，並授權各地方政府得減徵地稅、房屋稅，期許增加房東加入包租代管的意願。

地政局說，透過專業服務，協助個人住宅所有權人處理繁雜的租屋管理事務，保障租賃雙方權益，為鼓勵個人住宅所有權人釋出閒置住宅，地政局經3次產官學座談、數場跨局處會議進行政策溝通、凝聚共識，率先訂定「臺北市個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例」，對於委託包租代管業出租管理之非自用住宅且供居住使用1年以上者，地價稅及房屋稅均可減免4成，並以金額1萬元為優惠上限。

地政局說，要感謝北市議會各位議員肯定市府的施政，支持此自治條例，順利完成三讀，這次推動減稅法案，是專屬個人房東，建商或企業房東不適用，除為擴大租屋供給，也期許藉增加包租代管房源，逐步導入專業租賃住宅服務，協助房東、房客處理租約簽訂、房屋日常修繕及溝通協調等事務，以提升租屋品質，保障民眾賃居權利，進一步創造租賃雙方及業者三贏。

地政局呼籲，在北市擁有非自用住宅的市民朋友，將房屋委託給包租代管業者出租管理，可同時享有專業服務及地價稅、房屋稅減免優惠，別再猶豫，共同為擴大租屋供給，鼓勵包租代管，健全租屋市場，盡一份心力。