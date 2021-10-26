監察院以台中市去年公告地價調降逾20％獨厚4％納稅人要求台中市府改善，市府表示，經地價評議委員會審議結果，超過9成市民受惠，約85萬戶稅額下降。（盧金足攝）

台中市2020年調降公告地價20.06％，監察院26日以降幅高於全國平均調降率0.66％，減稅利益獨厚4％納稅義務人，財政紀律應予改善；市府強調，市長盧秀燕推動「輕稅簡政」，調降地價稅20.06％，經地價評議委員會審議結果，超過9成市民受惠，約85萬戶稅額下降。

監察院指出，台中市2020年大幅調降公告地價20.06％，遠遠高於全國平均調降率0.66％，台中市整體地價稅收減少17億餘元，減稅利益獨厚4％納稅義務人，不符社會公平，造成稅賦衝擊，財政紀律應予改善。

監察院針對2020年度逾8成地方政府因應地價趨勢多微幅調漲公告地價，台中市調降，公告地價占市價比僅10.86％，為六都之末，與台中市府稱維持公告地價占市價比背道而馳。

此外，2020、2021年台中市府平均地權基金增加編列百億餘元繳庫，如果該基金無法長期持續高額繳庫，恐衝擊台中市政發展，要求改進市府財政紀律。

監委以台中市2020年調降公告地價，造成地價稅收減損17億元，減徵的利益大多分配於不到4％的高土地資產納稅義務人，認為有違財富重分配的政策目的。

台中市府表示，調降地價稅是許多市民，藍綠議員都關心的議題，2020年調降地價稅20.06％，是經過地價評議委員會審議的結果，超過9成的市民受惠，約85萬戶稅額下降。

市府舉例一般用地每戶約降2560元，降稅金額比率大約在21％；自用住宅用地每戶約降168元，降稅比率約17％，減輕民眾繳納地價稅的負擔，也是市長盧秀燕上任後積極推動的「輕稅簡政」。