男星辰亦儒近期把演藝事業轉往大陸，他也跟著潮流，在社群直播平台上直播賣商品，不過辰亦儒日前卻在直播中突然崩潰爆哭，他表示自己很認真在做直播、想把好東西帶給大家「很多評論大家標記我，我都會看，我都會截圖給我的團隊看，只要任何做得不好的，我們會努力」，辰亦儒痛哭引發外界熱議，而他稍早則在IG曬出直播30天、帶貨1.03億（約台幣4.4元）的戰績，辰亦儒也強調：「我是感動的真情流露和大家聊天」。

辰亦儒近期轉戰直播，不過他日前直播到一半時，突然悲從中來、對著鏡頭爆哭，辰亦儒流下男兒淚說，網友的評論他都會看，也會截圖給團隊看「只要任何做得不好的，我們會努力，我們每天成交單破萬、破10萬，總會有一點疏忽，但我希望我們可以做得很好，讓大家看到，關注我是值得的，買到東西是物超所值。」

辰亦儒強調，他希望讓網友買到的是物超所值，還表示自己是學經濟的，對數字很有概念、對性價比很在意，辰亦儒也坦言，自己很認真在做直播、想把好東西帶給大家，並向觀眾喊話「不買也沒關係」，也可以和他聊天。

辰亦儒近期把演藝事業轉往大陸，他也跟著潮流，在直播平台上直播賣商品。（圖／本報系資料照片）

辰亦儒的真情流露感動不少粉絲，但他突然爆哭也引發外界熱議，對此，辰亦儒稍早則在IG曬出直播30天、帶貨1.03億（約台幣4.4元）的戰績，辰亦儒還被封為「帶貨黑馬」，同時，辰亦儒也寫下：「有觀看我直播全程的朋友，應該知道我是感動的真情流露和大家聊天，主要就是直播將近3個月能得到這樣的好成績著實不易，我和我的團隊很謝謝大家」，辰亦儒也提到，還有努力的空間，他會全力以赴迎接再次的高峰。