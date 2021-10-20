PCB軟板廠台郡(6269)第3季合併營收為91億元，季增29.06%，為今年單季新高，公司將於10月27日舉行法說會，公布第3季財報，並說明第4季展望，亞系外資在法說前發布最新報告將台郡2021年/2022年每股盈餘下調5%/9%，維持「中立」評等，目標價降至97元。

受惠於傳統旺季來臨，且新手機LCP及TWS耳機軟板開始出貨，台郡9月合併營收達32.48億元，月增6%，年增5.93%，為今年單月新高，累計第3季合併營收為91億元，季增29.06%，為今年單季新高，累計前9月合併營收為232.81億元，年增21.21%。

由於新增TWS耳機軟板天線及美系主要客戶新系列手機LCP高頻天線模組出貨，台郡預估，2021年天線模組占全年營收比重將提高到25%。

台郡上半年實際資本支出達41.5億元，超越2020年全年，預估2021年下半年還有30億元資本支出，全年資本支出將達70億元以上。

亞系外資最新報告指出，受到昆山廠停工影響，台郡第3季合併營收為91億元，低於預期，由於新iPhone銷售組合較差及意外停電，我們預期第3季利潤率將維持季增，但低於市場預期，我們預估，第4季營收將季增18%，達108億元，考量iPhone毫米波貢獻較低及中國停電影響，收入和利潤率下降，我們將2021年/2022年每股盈餘下調5%/9%，維持「中立」評等，目標價由130元降至97元。