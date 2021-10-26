小編今天(26日)精選5件不可不知的國內外財經大事。大立光史無前例的庫藏股買回攻勢自26日啟動，將一路買到12月24日，預訂買回張數1342張、買回價格區間則落在2025至3300元，大立光強調，若公司股價低於所定區間價格下限2025元時，仍會繼續執行買回。

【1】今日起至12月24日 大立光首次實施庫藏股

台股史上最高價的庫藏股來了！大立光放大絕，以庫藏股守護2000元整數關卡，宣布要買回自家股票1342張，來維護公司信用及股東權益，也同步寫下大立光上市以來首度執行庫藏股的新紀錄。

【2】大咖接力 催台股法說行情

美國尖牙股FAAMG將在本周陸續公布上季度財報與展望，配合國內的聯發科、聯電、友達等重量級科技廠法說接棒上陣，引燃多頭情緒，有助於大盤向上挑戰季線反壓。

【3】三軍撐腰 台股攻季線

台股25日受通膨升溫議題干擾，盤中一度下跌百點，所幸承接買盤進場，推升指數由黑翻紅，電動車、海運、航空「多頭三軍」大閱兵，包括康普、美琪瑪等亮燈漲停；長榮、陽明也強勢反彈逾5％，人氣指標領銜走高，料指數站回季線後，將醞釀一波中期反彈走勢。

【4】遭列碳排大戶！造紙三雄低碳轉型 四招突圍

「碳排大戶條款」將上路收取碳費，造紙三雄首當其衝！據環保署盤查資料，有15家紙廠入列，占總碳排大戶的5％，包括永豐餘投控旗下有八廠、正隆有三廠、榮成有一廠等，造紙三雄紛紛砸大錢轉型低碳造紙，主要祭出四招突圍，包括提升能源效率、製程餘料資源化、發展再生能源、創新應用負排碳技術等。

【5】疫苗護照有譜 推雙邊互惠認證

衛長陳時中25日在立法院表示，未來台灣疫苗護照電子技術將採歐盟模式，疫苗種類將會採取WHO認證疫苗和獲得台灣緊急授權（EUA）的疫苗，也會和其他國家推動雙邊互惠認證。