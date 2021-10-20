「全民健保」從1995年開辦迄今即將邁入第27年，陪伴超過500萬名的孩子出生及成長，共同守護著我們的國家棟樑。為讓莘莘學子從小認知及珍惜健保資源，中央健康保險署以行動推進健保教育深耕校園。

健保署長李伯璋表示，透過小朋友生動有趣、貼近生活的演出，再藉由教師專業引導，可以讓學生們輕鬆瞭解「分級醫療」、「珍惜健保資源」及「正確就醫病癥表述口訣」等健保正確觀念，並推廣至家人與朋友圈，同時也可作為國民小學健康促進全民健保議題之教學題材，讓我們共同將健保核心價值扎根校園，代代傳承。

2019年起健保署積極與各大出版社合作，將健保理念納入國小教材，同年10月更啟動「健保校園巡迴宣導列車」，由署內同仁組成「健保天團」，以演出情境短劇方式主動走入校園。2020年雖受疫情影響，但守護孩子的心不停歇，仍堅持推動健保認知教育，由國小開始向下扎根，主動將健保巡演錄製成活潑生動的「羊羊學校」宣導影片，持續推播校園，獲得廣大教師熱情迴響與支持。

2021年健保署高屏業務組更首創與屏東縣惠農國民小學跨域合作，協助該校拍攝國民及學前教育署109 學年度「全民健保 永續經營-珍惜健保聰明就醫」創意影片競賽並獲得全國佳作獎，健保署取得該校授權重製為亟具教育性質的「全民健保校園宣導列車－珍惜健保．你我一起」宣導影片，再透過高雄、屏東及澎湖三縣市教育局(處)協助推播活動，由轄下國小教師引導觀看，協助學生瞭解健保相關知識。