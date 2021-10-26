擔任志工長達25年的簡嘉儀，不僅是「4128185家庭教育諮詢專線」的資深志工，同時也是推展原住民家庭教育的資深講師，獲得教育部「績優志工個人獎」，她說，家庭教育志工開啟人生另一個學習之路，所學除能用在生活與家庭，讓自己與家人也受益，同時也觸發她到嘉義大學家庭教育研究所進修碩士學位。

教育部日前公布「推展家庭教育績優個人暨團體評選」，新北市榮獲推展家庭「績優志工團隊獎」，3位資深志工張月玲、薛重生、簡嘉儀更獲得「績優志工個人獎」。新北市教育局形容，這個獎項如同家庭教育界中的「金馬獎」，是全國家庭教育工作者的最高榮譽。

教育局表示，簡嘉儀是得獎志工服務最久的，張月玲參與家庭教育志工面向多元，是親職教育成長團體、婚姻教育成長團體與代間教育講座的推廣志工，更為充實自身的專業，到輔仁大學進修家庭教育學分，取得教育部家庭教育專業人員認證。她表示，身為家庭教育推廣人員，投身家庭教育的歷程，雖然充滿挑戰，但也有滿滿的收穫，不僅看見家庭教育的多元面向，也拓展對家庭教育的視野。

薛重生則擔任新北市家庭教育中心志工長達8年，本身具有師大人類發展與家庭學系碩士學位，屬於家庭教育科班出身。他說，當初因為撰寫論文的緣故，參與「幸福甜甜圈親職成長帶領人」的培訓課程，沒有想到「一試成主顧」，這八年下來，是一趟專業能力與自我成長交織的生命歷程，很開心服務得到肯定。

教育局長張明文表示，榮獲推展家庭「績優志工團隊獎」全國最高榮譽，是肯定新北市推動家庭教育的動能。目前正研議「2030家庭教育願景草案」，此願景承接新北推動2030六大市政願景，並呼應國際趨勢，期盼透過跨局處合作，推動以家庭為中心的家庭教育內涵，串聯學校與社區，銜接社會安全網，讓新北市每一戶家庭都能安居樂業幸福快樂。