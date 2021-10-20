在岸人民幣兌美元收報6.3936 漲62基點 17:032021/10/20 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣兌美元20日16：30官方收報6.3936，較19日官方收盤價上漲62基點，較19日夜盤收盤跌115基點。 人民幣兌美元中間價20日報6.4069，上調238點；19日中間價為6.4307，19日官方收盤價6.3998。 另外，中國人民銀行20日進行人民幣（下同）1千億元7天期逆回購操作，另有100億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。 人民幣兌美元中間價20日報6.4069 上調238點 新台幣兌日圓衝高至4.14 哈日族笑了 #基點 #在岸人民幣 #兌美元 #收報 #收盤價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 最強亞幣 人民幣升破6.4元 04:102021/10/20 財經要聞 《電機股》精確手握4.8億元人幣訂單 2022年營運續創高峰 09:282021/10/20 財經 大陸A股20日午盤微漲 黑色系帶領週期股全線走弱 12:302021/10/20 財經 《韓股》IMF下修亞洲成長預測 韓股漲幅受抑 12:352021/10/20 財經 《韓股》機構投資人落跑 韓股翻黑 16:162021/10/20 財經 《國際金融》企業財報優劣互見 歐股照樣漲 10:022021/10/20 財經 《國際產業》全球瘋「魷魚」 網飛新增用戶超預期 10:022021/10/20 財經 《國際金融》美首支期貨ETF上市 比特幣挑戰歷史高點 11:442021/10/20 財經 《國際產業》旅遊需求回溫 聯航Q3業績超預期 12:012021/10/20 財經 台股震盪收低 新台幣連六升 16:302021/10/20 財經 友達增資大陸昆山廠 投審會點頭了 04:102021/10/20 財經要聞 財經熱門新聞 富邦金董事長確診 散戶卻關心明天這件事 - 財經 大咖狂押這3檔爆噴了 挖Q4賺錢股散戶快跟上 - 財經 9.2億元威力彩得主出手了 捐5500萬元助7000弱勢族 - 財經 日圓換匯價貶至23年新低 換5萬可多賺逾5800元 - 財經 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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