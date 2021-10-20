Gucci在台發表《Gucci Garden Archetypes 原典特展》，並請來流行天后蔡依林與金曲獎得主茄子蛋樂團連訣站台，蔡依林身穿綠銅系GG西裝，大秀事業線性感站台，她說近期很少看到這麼多人在面前，有點不知所措。被問到對今天身上服裝的看法，她大方直率回答自己熱愛銅色系服裝，說穿上有一種很自在的感覺，問到對今日同伴茄子蛋的造型有何指教？她笑回超帥的。而茄子蛋則是穿上Gucci西裝後互虧沒看過自己團員這麼帥過。而對於金馬獲提名最佳原創電影歌曲獎時的感想，阿斌說得獎感覺超爽的，後來發現口誤又改回，「提名啦，但提名對我來說跟得獎差不多。」

這次《Gucci Garden Archetypes 原典特展》活動，繼佛羅倫斯、上海、香港與東京後，台灣身為展覽的第五個城市，將展出六組展覽作品，可說是「AM的腦中世界」。分別是源頭的Control Room，代表了Alessandro Michele將腦中世界正式敘事化，爾後跟著導覽步調，踏進Gucci Bloom花悅仙境，感受茉莉、晚香、金銀花構築出的香調空間、後方領域藝術家Ignasi Monreal打造覆蓋牆壁天花板的手繪壁畫，與Gucci收藏家主題空間，收藏空間由各國評估國家意象主題，台灣則是由1200隻蝴蝶標本、1000個布偶娃娃與1000個餐瓷出線，與100枚Gucci Dionysus包款，打造出虛實交錯的鏡射空間，最後則是以2019年春夏形象廣告向好萊塢音樂劇致敬，象徵華麗的美好年代，將繼續展演下去。展覽空間透過沉浸式體驗讓民眾能親身體驗Gucci充滿創意的異想世界。活動日期為即日起至11月3日止，僅接受Line線上預定導覽，一小時兩場次，每場次僅接受240人預定。

蔡依林身穿Gucci墨綠GG緹花西裝外套10萬8700元、墨綠GG緹花西裝褲4萬8500元、銀色項鍊3萬3700元、棕色GG緹花高跟靴4萬1100元。(攝影石智中)

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on.gucci.com/GucciGardenTaipei

茄子蛋（左：阿德）身穿Gucci深藍色棉織布西裝外套8萬7000元、藍色棉質襯衫價格店洽、深藍色九分褲2萬8500元、馬銜鍊真絲圍巾1萬7100元、馬銜鍊厚底皮鞋3萬2900元；（中：阿斌）咖啡馬銜鍊外套10萬8500元、咖啡馬銜鍊長褲4萬8000元、粉色襯衫2萬3500元、酒紅皮鞋2萬8800元、（右：阿任）深藍西裝外套9萬3500元、白色Polo衫2萬1000元、綠色V領背心3萬1500元、棉質九分褲2萬8500元、白色球鞋2萬3900元。(攝影石智中)