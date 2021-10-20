民進黨前主席施明德昨天受訪時，被動證實民進黨創黨主席江鵬堅當年是「臥底」的調查局人員，並把當年上級提供他的資料歸還給施明德，駐日代表謝長廷在臉書反駁後，施明德接受中時記者採訪表示，「謝長廷你是當年黨國特務還是特務頭子？不然你憑什麼身份知道誰是誰不是？」。對此，謝長廷今(20日)晚間在臉書回應此事。

我國駐日代表謝長廷。（圖/資料照片）

此外，謝長廷曾被調查局前副局長高明輝指證，謝長廷當年就是調查局線民，謝長廷否認；施明德表示，這段歷史，連報紙都登過，「他最好在法庭告我，我就可以掀他的底，他至今沒告我，他應該告我，法院就有權力調出你一生的資歷，他應該告。自己跳出來，難道是怕哪裡燒到他是不是？果然他跳出來，怕自己被燒到。」

施明德指出，「真正瞭解真相是我跟江鵬堅，他說不是，難道他是調查局的人嗎？他憑什麼身份知道誰是誰不是？」

謝長廷今在臉書發文回應施明德所提三點質疑問答。

第一、憑什麼跳出來澄清？你怎麼知道江鵬堅不是調查局派的長期臥底？

1、我當然不想惹麻煩，但鵬堅兄已經過世，也不能任人羞辱，還活著的朋友有責任出來澄清，這是做人的基本、他的家屬也是這樣期待。

2、我曾經跟他是同扶輪社、同律師辦公室、擔任過他的競選總幹事，在他當主席時任社運部督導，對他的過往有一定的了解。

3、江鵬堅曾親口告訴我，1964年律師考試發表前有考上調查局，但他沒有去就職，在美麗島事件時，他已經是律師，不是調查局的職員，調查局如何派他去黨外臥底？這點必須謹慎求證。

4、林忠正說「（江）主席是調查局派到黨外長期臥底的工作人員」「過世前向受害人告白且道歉，並將他多年來向調查局寫的報告文都交與受害人」，我指出這不是事實，今天看相關報導果然並不是他向調查局的報告文，而是黨外助選團等影印資料等，而家屬的說法是這些資料本來就是施明正放在江鵬堅家中的資料，施明正已經過世，江鵬堅自己罹癌，所以交代家屬還給施明德。江鵬堅常和施明正在一起，討論寫作或其他用途，寄放那裡也有可能。除非真的拿出林忠正講的有江給調查局的報告.不然僅憑施先生一人説詞，就判定他是臥底，對於故人的名節，還有家屬的感受，將心比心，是不夠尊重。

5、他是建黨小組十人之一，如果他是臥底，怎麼沒有去密報？民進黨怎麼建黨成功呢？施先生一貫都說民進黨建黨日期，蔣經國早就知道，一切蔣都有掌握，但蔣經國的機要室主任說，蔣是組黨當天經他通知才知道，李登輝前總統日記也明載蔣經國事先不知道。我們應該相信上面兩人的說法比較客觀不是嗎？

二、調查局前副局長高明輝指控說是特務的問題，如何解釋？

1、1991年調查局侵入清大校園，逮補獨台會學生廖偉程及牧師多人，就是高明輝主持，利用線民密報，打壓台獨的代表作，當時如不是刑法100條及時修改這些學生依法可以判處死刑，所以當時校園學生教師串連抗議，曾引起軒然大波，現在大家都在討論線民末稍問題，有人說應該往上追溯，他就是主導加害的一個，現在為什麼變成由他來指認誰是特務，這不荒謬嗎？

2、2006年紅衫軍包圍總統府時，聽說高明輝去找你，你們相信他的話，開始質疑「王幸男跪地求饒」、「謝長廷是特務」等，其實這些事情都有到法院，他都否認有説過或有看到或記不得。他在審判中說提到他當時有定期和警總開會。我想，黨外時期有好幾件血案迄今未破，也許應該向其查缐索。

3、民進黨建黨時，高明輝主持監控業務，他有沒有蒐集到祕密建黨日期的情資報給蔣經國呢？這點問高應該最知道，施先生可以向他求證，如他們沒有收到報告，証明沒有線民或線民沒有報告，這就是值得慶幸的智慧如人性善良高貴面。

三、為什麼不到法院提告施先生，讓真相大白？

1、施先生早年反抗獨裁專制，對台灣民主化有貢獻，而且也任過民進黨主席，我不會因其晚年的言行，而抹煞他對於過去的肯定，也不願互告讓真正加害者在旁邊涼快看笑話。

2、但我有利用其他民事官司，讓高明輝、謝育男都到法院作證了，他們明確承認沒有掌握民進黨建黨日期，所以被國安單位追究了責任。而我不是線民，沒有拿薪水，也沒有代號、化名，這些也經法院多次調查並有公文書確認在案。