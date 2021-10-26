前民進黨主席施明德指國史館長陳儀深，當年在中研院因研究成績不彰，面臨不被續聘危機，他去拜會了李遠哲，陳儀深才能夠續留。陳儀深反駁，當時中研院院長還不是李遠哲，他是因參與社運以及寫228論文而差一點「發生意外」，並非研究成果不彰，反控「施先生今竟為加害者開脫」。

陳儀深拿出當年討論他是否續聘的聘審會議紀錄。（陳儀深提供）

施明德指出，民進黨立委管碧玲與許陽明夫婦再三來遊說他，幫兩人的朋友陳儀深向中央研究院院長李遠哲關說，因為陳儀深研究成績不彰，面臨不被續聘的危機。他去拜會了李遠哲，陳儀深也因此才能夠繼續留在中研院。

陳儀深拿出當年討論他是否續聘的聘審會議紀錄。（陳儀深提供）

陳儀深拿出當年討論他是否續聘的聘審會議紀錄。（陳儀深提供）

還說前立委李勝峰曾親口跟他說，「陳儀深是當年他在政大的反台獨『三劍客』」質疑在特務統治的威脅、利誘下，有些人就會變成「到底那一個我，才是真正的我？」「陳儀深如此，謝長廷如此，朱高正如此」。

陳儀深拿出當年討論他是否續聘的聘審會議紀錄。（陳儀深提供）

對此，陳儀深拿出當年討論他是否續聘的聘審會議紀錄表示，當年他是因參與社運以及寫228論文而差一點「發生意外」，詳細經過他在2019前衛出版的「拼圖二二八」一書中第一章緒論： 「我的二二八研究小史」，第42-43頁有詳細交代。

他說，當年他參與籌備的台教會剛成立（1991年12月）不久，本會主要幹部都支持施明德（反對美麗島系），「施先生若因而有幫我關切1992的不續聘案、我是很感謝啦!」但，該案發生時中研院院長還不是李遠哲，他強調，「李1994年上任時我已經平安了」。