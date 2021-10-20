何潤東出席表商活動。(粘耿豪攝)

何潤東分享近況。(粘耿豪攝)

何潤東20日出席手表品牌活動，他久未在台露面，出現時被大家關心和老婆Peggy的「做人」進度，他雙手一攤，苦笑已被問到沒藉口了，自然和人工方式都會嘗試，但一切還是順其自然。

何潤東這1年多來都在大陸拍戲，他說以演員角度來看，現在正走轉型路線，因為沒道德包袱，加上自己比較懶，演男配角就可以多一點自己的時間，所以會想嘗試反派或有表現的角色。他笑嘆以前每部戲都要露肌，「我不想再拍肉感的戲，也不要有太多打戲」。

他執導的新戲《誰在你身邊》正播出，坦言當導演是他人生後半場的主要規畫，因為他喜歡創作。他年底前將執導公視電視電影《你的婚姻不是你的婚姻》，他說電視劇和電影拍了近百部，對商業片要如何呈現很了解。

他分享，之前會選擇《翻牆》和《誰在》題材當導演作品，主要是先做自己喜歡的作品，接下來就會拍各種不同題材，「我的黑暗面已經沒了，我也可以用很陽光的方式表達」，希望有商業作品找他執導，也笑說自己便宜好用，廠商可以多找他。