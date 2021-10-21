望隼(4771)送件申請上興櫃。

望隼成立於101年5月，主要產品為軟式拋棄型隱形眼鏡製造及銷售，董事長為黃修權，總經理為石安，目前股本為5.2億元，110年上半年合併營收為6.75億元，稅後盈餘為1.33億元，每股盈餘為2.68元。

欣興、景碩沾蘋果光 外資捧
《電腦設備》H2動能旺 虹堡狂飆
#石安 #櫃買市場 #興櫃 #送件申請 #上興櫃