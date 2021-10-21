台南市警局善化分局去年於八大場所臨檢時，在小吃部後方的停車場赫見2縣2星的「自家人」身影，該名警官不服被記過處分，提起行政訴訟，稱自己是「去拿肉粽」，說詞不被法官所採信，高雄高等行政法院判其敗訴。

判決書指出，善化分局於2020年9月間於轄區執行跨大臨檢勤務，卻在一間「娛樂小吃店」的停車場發現一名男子的身影，值勤警員立刻以M-POLICE查詢該男身分，因查無犯罪事實而放行。

案經台南市警局進行資安稽核，發現時任總局後勤科彭姓警務員曾去過被列為聲色場所的小吃店，經通報政風室移請督察室調查後，因涉足不當場所而被記過1次，但彭員不服處置，提請起復審被駁，遂又提起行政訴訟自救。

彭員主張，他當天接到友人電話去小吃店「拿肉粽」，而他當時站在小吃店後方的停車場，卻因角度問題被誤認為是從店內的包廂跑出，強調自己並未進入店內消費，而也無任何影像可證明他有進入店內，質疑處分程序有瑕疵，請求法院撤銷原處分。

台南市警局指出，透過當時臨檢的警員所述，小吃店的左右方均有停車場，外加鄉下地方路邊門前均可停車，倘若彭員非前往消費，又為何會將車輛停放在小吃店後方、僅供給來店客停放之停車場而不被驅趕？因此認為其涉足不當場所，尚屬合理。

高雄高等行政法院法官指出，彭員雖稱是要向友人拿肉粽，但卻提不出ㄒ央觀的事證證明，且值勤員警證稱，確實見到彭員倉促離去，最終不採信彭員說詞，判其敗訴。可上訴。