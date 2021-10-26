獲金馬獎最佳動畫長片、台北電影獎傑出技術獎，橫掃6大國際影展的《廢棄之城》26日舉行首映會，導演易智言率領配音演員黃河，以及演唱電影主題曲〈你跟我才不一樣呢〉的金曲新人持修一同到場。該片從劇本階段到上映歷時13年之久，導演易智言透露：「最一開始還是手稿階段，陳柏霖曾義氣相挺來幫忙配過一個3分鐘版本，包辦所有角色，但後來覺得陳柏霖的聲音太成熟了，不適合電影中的主角青少年小樹，才找上黃河。」黃河繼《危險心靈》後，時隔多年再與恩師易智言導演合作，他笑說：「覺得易導變和善了！」

黃河配音的角色是一名叛逆的邊緣少年小樹，與《危險心靈》裡黃河所飾演的謝政傑某個層面上非常類似，雖然在角色詮釋與個性掌握較得心應手，但配音過程中可是讓黃河吃足了苦頭。導演易智言透露：「黃河的聲音聽起來有一點大舌頭，然後有一股奶味，像青少年咬字含糊的狀況。」10年之間影片配音2次，黃河重配時已是個30歲的成人，他十分頭痛地說：「為了回到10年前配音的狀態，並符合青少年的聲音，必須用力且高八度說話以明確地表達情緒，但是一個非常棒的體驗，能替這部動畫電影獻聲。」尤其主角小樹的台詞更是多且難度高，黃河在配音第1天就花了將近10個小時，最後更是配了1星期才完成。

導演易智言（左起）、主題曲演唱者持修、配音演員黃河26日出席《廢棄之城》首映會。（牽猴子提供）

十分熱愛動畫的持修看完後感動說：「以前看了很多國外的動漫，現在我們也有高質量的動畫，裡面講的是自己的語言，真的很酷！」易導也稱讚持修的歌詞寫得非常好，覺得自己是個廢物，面對人、面對環境、面對愛情謙卑可是不屈膝。持修也透露若有機會可以為動畫配音，想嘗試有點變態、怪怪的角色，不過現階段還是想專注在音樂上面，演戲目前也是「先不用，謝謝」，接著再被導演易智言追問？持修想想又改口：「有那個可能啦，但機率不高，不要把話說死。」電影本周五（29日）上映。