110年全國運動會圓滿落幕，新北市市長侯友宜將會旗交給下屆承辦台南市長黃偉哲，本屆由台北市以84面金牌拿下總統獎；新北市以81面金牌獲副總統獎；台中市以45面金牌獲行政院長獎，各縣市選手優異的表現值得喝采，也為110全運會畫下完美的句點。

侯友宜表示，今年新北市舉辦全國運動會，我們用運動和大家交朋友，也創造了不一樣的全運會，接待所有縣市近12000名代表隊好朋友，也讓全台灣的民眾有更多管道貼近運動賽會，讓運動成為生活的一部分。

侯友宜說，兩年一次的全運會，新北市籌辦期間遇到疫情衝擊，不僅要堅持守護，也要勇敢突破，今天圓滿落幕，除了感謝運動場上選手的奮戰，為我們帶來熱血沸騰的精彩賽事，看著賽會回顧畫面有著滿滿無數的感動，也感謝所有參與的夥伴，可以很驕傲說「我們做到了」。

今年的全國運動會共有35種類、406項競賽，計有5項破全國紀錄，20項破大會紀錄，成果輝煌。而今年的全運會首度納入電競項目，以科技化的虛實整合方式設計開閉幕演出，虛擬動畫新北女神與東奧選手共同在開幕點燃聖火，今日閉幕熄聖火橋段再度吸睛，以真人投影秀新型態的科技創意舞劇展演，圓滿畫下句點。

112年全國運動會將在台南市舉辦，台南市長黃偉哲自侯友宜市長手中接下全運會會旗，傳承全國運動會團結、希望、和平的賽會精神，並與全台運動員相約2年後古都再見。