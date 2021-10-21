一段美妙的音樂旋律，竟能帶人穿越天上人間。明華園總團經典作品《韓湘子》睽違15年將再重現，成立近百年的團隊，帶著古老且深厚的表演技藝，加上現代製作團隊的新穎眼光，賦予歌仔戲時尚色彩，刻劃天上人間真情，將在10月30日、31日於台北國家戲劇院登場。

陳昭賢表示，這部作品是老戲開箱重演，傳承前輩累積的心血之外，還加上新生代成員創意，「舞台上以線條表現寫實場景，也使用顏色與設計手法，區分人間、仙界等不同空間，青山綠水不再是正藍色、正綠色，而是取藍綠色中間值為主調，特別的是，還以銀色、紫色表現蓬萊仙島，很時尚。」

《韓湘子》故事描述前世是鶴童的韓湘子，一心一意尋找愛妻鶴兒下落，他發現三名女子包括淮西節度使吳潔麟、豆腐西施阿柑仔、淮水女神弱，都與愛妻相似，但不知道哪位才是他的妻子。一名神祕僧人帝雲釋現身，教他吹笛，他藉著笛聲，竟有能力穿越時空，到不同時空尋找妻子。

青年軍成員陳昭賢這次擔任製作人，同時也是演員之一，她表示，編導是國家文藝獎得主陳勝國，「他寫神仙戲，讓神也很有人性。這是一部很純愛的戲，韓湘子就是一名癡情的暖男，深深愛著妻子，但並不強求對方一定要選擇自己，而是把選擇權完全留給他的愛人。」

這次演出陣容除了觀眾喜愛的「鐵三角」資深演員孫翠鳳、鄭雅升、陳勝在之外，還有青年軍成員陳子豪、陳昭婷、李郁真、吳米娜等人。值得一提的是，鄭雅升也發揮「一趕四」本領，一人演出4個性格迥異的角色，包括鶴兒、吳潔麟、阿柑仔、弱須4個角色，展現多年累積的表演功力。

飾演韓湘子的孫翠鳳表示，這次又和鄭雅升「合體」，飾演男女主角，她對鄭雅升的敬業態度非常敬佩，「這是明華園總團非常少見以旦角為主的戲碼，在排練過程中，都能看見雅升老師卯足全力練習，有時候看了很心疼，偷偷跟她說排練可以保留點體力，等正式演出再爆發！但敬業的雅升老師，總是想把每次排練都當成正式演出。」

陳昭賢表示，這次在唱腔上也有所改變，同時特別打造一曲「湘江主題曲」，「將傳統歌仔戲曲牌融入傳統少數民族曲調，有很特別的風味。」