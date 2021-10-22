振興五倍券陸續發放、使用中，但高雄23歲的戴姓男子竟動上歪腦筋，在網路上意圖利用五倍券販售毒品，遭警方喬裝買家一舉破獲，雖然並未查獲五倍券，但在戴男車上起獲百餘包毒品咖啡包及十餘包三級毒品分裝包，警方當場將戴男逮捕歸案，詢後依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

高市警苓雅分局員警近日執行網路巡邏時，發現有不肖人士透過網路兜售毒品，並在群組內大剌剌寫上「五倍券收」，根據調查，戴男長期以通訊軟體作為毒品販售平台，為了躲避警方查緝，更以「優質小姐」、「進口洋妞」等隱晦術語代稱各種類毒品，且幾乎每日都會發送新品熱銷訊息，要買家趕緊預訂。

高雄23歲戴姓男子在網路上意圖利用五倍券販售毒品，遭警方喬裝買家一舉破獲，並於戴男車上起獲108包毒品咖啡包(毛重398.52公克)、18包毒品K他命(毛重34.02公克)、販毒所得3萬8000元等證物。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

員警蒐集相關情資時更發現，近日戴男經營的網路帳號除了頻繁發布毒品訊息，甚至發送「現在可以使用五倍券，還不速速來電」等購毒資訊，民權路派出所員警便將計就計，於20日晚間喬裝買家，與戴男於深夜23時許約在苓雅區準備以2000元面交購毒。

當戴男駕車抵達約定地點，並將含有毒品成分的咖啡包交給買方時，喬裝買家的員警接過手立刻大喊「警察！」，大批警力一擁而上將戴男壓制，並於戴男車上起獲108包毒品咖啡包(毛重398.52公克)、18包毒品K他命(毛重34.02公克)、販毒所得3萬8000元等證物。警方詢後依違反毒品危害防制條例將戴男移送高雄地檢署偵辦。

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