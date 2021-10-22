台灣證券交易所今日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過中國信託證券投信申請「ICE FactSet電池與儲能科技指數(ICE FactSet Battery and Energy Storage Technology Index)」資格認可。

證交所表示，根據送件資料顯示，「ICE FactSet電池與儲能科技指數(ICE FactSet Battery and Energy Storage Technology Index)」係由ICE Data Indices, LLC所編製及維護。是自中國、香港、日本、韓國、台灣及美國上市普通股股票、ADRs或GDRs中選擇符合市值及流動性標準股票，再透過FactSet之RBICS產業分類及供應鏈關係資料庫，篩選出電池儲能科技及電池材料與技術領域的公司，主要在反映電池相關企業整體表現，現有成分股計30檔。