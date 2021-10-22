周末因華南雲雨區接近，北台灣整天濕涼且雨勢較明顯。(摘自氣象局)

受到東北季風影響，今天（22日）苗栗以北及宜蘭、花蓮有較明顯的降雨，中央氣象局針對北北基桃及宜蘭地區發布豪大雨特報，基隆北海岸累積雨量多。氣象局林秉煜課長提醒，今晚到明天（23日）東北部及北部仍有機會出現局部大雨。周末因華南雲雨區接近，北台灣整天濕涼且雨勢較明顯，預計這波東北季風到周一（25日）才會逐漸減弱。

林秉煜指出，今晚基隆北海岸、宜蘭地區到花蓮一帶有局部大雨發生機率，受到這波東北季風影響，各地的低溫都會持續周日（24日），北部及宜花地區約17-19度，中南部和台東約20-22度；白天北台灣、東半部高溫約21-23度、中南部26-30度。林秉煜預估東北季風將在周一（25日）減弱，各地高溫會開始回溫3-5度左右。

氣象局提醒，今晚到明天（23日）東北部及北部仍有機會出現局部大雨。(摘自氣象局)

明天（23日）持續受東北季風，配合華南雲雨區東移影響，北台灣地區整日仍有降雨情形，尤其在基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢較明顯，可能有局部大雨或豪雨發生的機率，山區須慎防坍方、落石及溪水暴漲；另外東部、東南部及中部山區也有局部短暫雨的機會，其他地方則雲量偏多。有零星短暫雨。

中央氣象局於今晚10時針對北北基宜發布豪大雨特報，受東北季風及華南雲雨區東移影響，今晚至明日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，台北、宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

今晚到明基隆北海岸有局部大雨或豪雨，台北、宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率。(氣象局提供)

周末受到華南雲雨區東移影響，迎風面北部及東北部地區降雨明顯且持續，留意有局部大雨或豪雨；白天高溫只有22度左右，整天感受偏濕涼，低溫約19度，沿海空曠處溫度會更低些。下周一至周五（25日至29日）迎風面仍有局部短暫雨，不過整體降雨較前幾天趨緩，其他地區為多雲到晴。